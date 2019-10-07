Отомстила за оскорбления: сибирячка зарубила топором двоих собутыльников

СЕГОДНЯ 07:33 2019-10-07T07:33:10+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства в Тогучине двух 57-летних мужчин. Главной подозреваемой является их 47-летняя знакомая, вместе с которой они выпивали вечером 4-го октября.

По версии следствия, в ходе застолья возник конфликт между мужчинами и подозреваемой. Женщина не потерпела нанесённых ей оскорблений, сходила за топором и, не менее чем десятью ударами топора по голове, убила обоих обидчиков.

- Подозреваемая в совершении преступления задержана сотрудниками полиции и доставлена к следователю СКР. Следователем по уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба следственного комитета по Новосибирской области.

Сейчас следователи ищут дополнительные доказательства, подтверждающие вину подозреваемой.

ИСТОЧНИК KP.RU