Новосибирец прописал трех мигрантов в доме, где нельзя жить

СЕГОДНЯ 06:55 2019-10-07T07:05:01+03:00

Теперь ему грозит полумиллионный штраф или лишение свободы на два года

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В суд направлено дело новосибирца, который фиктивно прописал троих иммигрантов. О том, как началась эта история, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

- Сибиряк временно зарегистрировал иностранку в своём летнем домике, который не предназначен для круглогодичного проживания – в нём нет отопления и водоснабжения, - пояснили в ведомстве. - Позже выяснилось, что мужчина прописал там же ещё двух человек.

Сейчас на сибиряка В завели сразу три уголовных дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного граждан).

- Все три дела направлены мировому судье Кировского судебного района Новосибирска, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Сейчас мужчине грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком на два года. Однако какое именно наказание назначит суд, станет известно в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU