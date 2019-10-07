2019-10-07T05:43:17+03:00
Общество

Решил сериал с бутербродом посмотреть: жулик украл еду и телевизор

19-летнего подозреваемого задержала полиция
Владимир ПТАШНИК
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Воришка позарился на еду.Воришка позарился на еду.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Полицейские раскрыли кражу, которая произошла посёлке Колывань в ночь на 5 октября. Тогда жулик воспользовался отсутствием хозяев квартиры и украл оттуда еду и телевизор. Ущерб от кражи голодного воришки составил 12 тысяч рублей.

Полицейским быстро удалось вычислить виновника, а заодно и найти украденные у сибиряков вещи.

- Подозреваемым оказался ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 19-летний местный житель, - сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Сейчас он находится под стражей, а по поводу произошедшего ведётся расследование. За кражу жулику грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо и вовсе два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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