2019-10-07T05:24:39+03:00
Общество

«Мало вещей успели вынести»: в пожаре сгорел центр помощи погорельцам

Огнём оказался уничтожен дом, принадлежавший директору фонда «Источник жизни»
Владимир ПТАШНИК
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Сгоревшее здание фонда с высоты птичьего полёта. Автор фото: фонд «Источник жизни».Сгоревшее здание фонда с высоты птичьего полёта. Автор фото: фонд «Источник жизни».
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Мы уже писали о пожаре, который произошёл 4-го октября на улице Сухарной. Тогда в пожаре были уничтожены три частных дома.

Как оказалось, один из домов принадлежал Максиму Филатову – директору фонда «Источник жизни». Здание в основном использовалось для хранения вещей, предназначенных для помощи многодетным семьям и людям, пострадавшим от пожаров. Теперь фонд, помогавший людям, сам просит о помощи в социальных сетях.

- Мы уже много лет безвозмездно помогаем тем людям, которые находятся в нужде. Сейчас получилось так, что директор нашей благотворительной организации - Филатов Максим Владимирович - оказался в сложной ситуации. Вчера вечером у него полностью сгорел дом. Из-за того, что огонь быстро распространился, очень мало вещей успели вынести, - написано в группе фонда «Источник жизни» в социальной сети ВКонтакте.

Сейчас там открыт сбор средств, которые помогут им устранить последствия пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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