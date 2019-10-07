2019-10-07T04:10:05+03:00
Общество

Пытались скормить личинок: новосибирцам продали курицу-гриль с сюрпризом

Впрочем, пользователи социальных сетей уверены, что насекомые появились не по вине магазина
Владимир ПТАШНИК
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Помимо белого мяса, в курице оказались белые личинки. Фото: "Ревиззоро Новосибирск"Помимо белого мяса, в курице оказались белые личинки. Фото: "Ревиззоро Новосибирск"
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Жительница Новосибирска выложила в интернет фотографию своего испорченного ужина – купленная курица-гриль кишела маленькими белыми личинками.

- Купили вечером 4-го октября в "Ленте" На Гусинке курицу-гриль. Хранили в холодильнике, а на следующий день обнаружили в ней личинки, - пишет в группе «Ревиззоро Новосибирск» в социальной сети Вконтакте расстроенная женщина.

По мнению некоторых комментаторов, белые личинки могли появиться уже после покупки. В таком случае претензии к магазину беспочвенны.

- Курица тут не причём - такие личинки откладывают мухи, - делиться своим наблюдением один из подписчиков группы.

- Это личинки мухи. Запросто могла в холодильник залететь, пока его открывали, - поддерживает его другой комментатор.

Точно неизвестно, когда в курице появились личинки, но с уверенностью можно сказать одно – пострадавшая сибирячка теперь будет аккуратнее относить к выбору и хранению пищи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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