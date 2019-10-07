«Сработали подушки безопасности»: ночью в центре столкнулись три машины

СЕГОДНЯ 03:18 2019-10-07T03:21:56+03:00

Три иномарки не поделили ночной перекресток в центре города

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В Центральном районе Новосибирска в воскресенье, 6 октября произошло столкновение трех автомобилей. В одной из машин выстрелили подушки безопасности.

— На пересечении улицы Гоголя и Ипподромской магистрали столкнулись KIA Soul, Hyundai Creta и BMW X5. От удара «Киа» лишился передней части у него замялся капот, слетел бампер. У «Хендэ» значительно повреждена правая сторона, сработали подушки безопасности, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

На перекрестке столкнулись три машины.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По словам очевидца, пострадавшие в аварии машины эвакуировали с места ДТП. Информация о пострадавших уточняется.

Ночью в центре столкнулись три машины.

ИСТОЧНИК KP.RU