«Сработали подушки безопасности»: ночью в центре столкнулись три машины
В Центральном районе Новосибирска в воскресенье, 6 октября произошло столкновение трех автомобилей. В одной из машин выстрелили подушки безопасности.
— На пересечении улицы Гоголя и Ипподромской магистрали столкнулись KIA Soul, Hyundai Creta и BMW X5. От удара «Киа» лишился передней части у него замялся капот, слетел бампер. У «Хендэ» значительно повреждена правая сторона, сработали подушки безопасности, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
На перекрестке столкнулись три машины.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
По словам очевидца, пострадавшие в аварии машины эвакуировали с места ДТП. Информация о пострадавших уточняется.
Ночью в центре столкнулись три машины.
ИСТОЧНИК KP.RU