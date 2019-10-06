Ой, что творит: девушка очень нескромно станцевала под восточную музыку

СЕГОДНЯ 20:18 2019-10-06T20:18:33+03:00

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Елена Костина – танцовщица из Новосибирска, которая полтора года назад переехала в Москву. Сейчас она учит московских девушек тверку и снимает видео для своего «Инстаграма». В своем последнем ролике Елена решила показать тверк под восточную музыку вместе с тацором Тамерланом. Снимала это видео девушка в танцевальном лагере.

- Я вынашивала эту идею 3 месяца и безумно горела ею, давно наблюдала за Тамерланом в «Инстаграме». И однажды просто решила предложить ему идею коллаборации, и мы начали работать, - рассказала Елена. - Большое спасибо Тамерлану, что внёс свою лепту и помог осуществиться маленькой мечте. Когда горишь и от души - получается круто и мне зашло.

Пользователи соцсетей от номера были в восторге:

- Очень женственно и пластично!

- Это было так неожиданно и так зажигательно!

- Офигительно и роскошно! Два направления, которые казалось бы вообще не совместимы по энергетике, а как вы их забомбили, - восхищаются комментаторы.

Indica & Tamerlan showcase Arabic dance & twerk.

ИСТОЧНИК KP.RU