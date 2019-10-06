2019-10-06T17:21:02+03:00
Общество

Интервью с новосибирским педагогом, который прививает своим ученикам духовно-нравственное воспитание.

Людмила Демьяновна Яковлева больше 40 лет работает в Новосибирской классической гимназии № 17. Учитель дает уроки не только русского и литературы, но и основы православной культуры.
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Шесть лет назад Людмиле Демьяновне удалось победить в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» на конкурсе «За нравственный подвиг учителя».

УРОК БЕЗ НАВЯЗЫВАНИЙ

Людмила Демьяновна уверена, что духовно-нравственный смысл тесно связан с православной культурой. Но раскрыть любой литературный текст изнутри сможет только тот учитель, который близок к православной культуре.

- Когда я начала глубоко анализировать тексты древнерусской литературы, то поняла, что моих филологических знаний недостаточно. Нужно изучать истоки, а они лежат в православной культуре, - объясняет педагог, подчеркивая важность проблемы интерпретации произведений классической литературы.

Сейчас Людмила Демьянова преподает основы православной культуры для школьников. Ведет уроки осмысленно и может рассказать не только то, что написано в учебнике.

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