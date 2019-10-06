«Сделала бы аборт, но поздно»: беременная сибирячка отказывается от ребенка и ищет ему в соцсетях усыновителей
Свой пост беременная сибирячка опубликовала в группе «Аноним | Подслушано [Новосибирск]». Девушка призналась, что сама не сможет воспитать ребенка и не хочет становиться мамой.
- Не судите строго, пожалуйста. У меня нет ни мужа, ни друзей, ни родных. Скоро рожать. На работе получила декретные очень маленькие, что даже не знаю, как теперь быть, - описывает свою ситуацию сибирячка. - Ребёнок нежеланный, да и вообще сделала бы аборт, но про беременность узнала поздно.
А после жалоб на непростую судьбу девушка переходит к совей главной просьбе:
- Можно ли сразу из роддома отдать ребёнка? Или кто-то удочерить хочет? Помогите, вся надежда на вас, - обращается беременная. - Сама не смогу воспитать! Не закидывайте палками.
В соцсетях будущую маму пытаются увещевать:
- Одумайся! Потом жалеть будешь.
- Идите в благотворительные организации, кризисные центры для женщин с детьми, попавшие в сложную жизненную ситуацию! Они помогут и психологически, и материально, - стараются помочь комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU