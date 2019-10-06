2019-10-06T15:34:58+03:00
Общество

«Сделала бы аборт, но поздно»: беременная сибирячка отказывается от ребенка и ищет ему в соцсетях усыновителей

Свой поступок девушка объясняет тем, что у нее нет семьи и денег
Татьяна СОЛОВОВА
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Сибирячка готова отказаться от ребенкаСибирячка готова отказаться от ребенкаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Свой пост беременная сибирячка опубликовала в группе «Аноним | Подслушано [Новосибирск]». Девушка призналась, что сама не сможет воспитать ребенка и не хочет становиться мамой.

- Не судите строго, пожалуйста. У меня нет ни мужа, ни друзей, ни родных. Скоро рожать. На работе получила декретные очень маленькие, что даже не знаю, как теперь быть, - описывает свою ситуацию сибирячка. - Ребёнок нежеланный, да и вообще сделала бы аборт, но про беременность узнала поздно.

А после жалоб на непростую судьбу девушка переходит к совей главной просьбе:

- Можно ли сразу из роддома отдать ребёнка? Или кто-то удочерить хочет? Помогите, вся надежда на вас, - обращается беременная. - Сама не смогу воспитать! Не закидывайте палками.

В соцсетях будущую маму пытаются увещевать:

- Одумайся! Потом жалеть будешь.

- Идите в благотворительные организации, кризисные центры для женщин с детьми, попавшие в сложную жизненную ситуацию! Они помогут и психологически, и материально, - стараются помочь комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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