Страшная авария под Новосибирском: 2-летний малыш погиб, его родители не пострадали

СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-06T12:05:42+03:00

Иномарка перевернулась и улетела в кювет. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Отец-водитель не справился с управлением и машина улетела в кювет

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В субботу, 5 октября, жуткая авария произошла в Мошковском районе, на восьмом километре трассы «Мошково - Сарапулка»: там иномарка «Рено-Логан» улетела в кювет.

- За рулем машины был 40-летний мужчина: вместе с ним в авто находился его 2-летний сын и мама мальчика, - сообщают в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Они ехали в сторону Мотково.

В какой-то момент папа мальчика не справился с управлением, и иномарка улетела в кювет и опрокинулась.

- Ребенок получил тяжелейшие травмы: его успели доставить в Мошковскую центральную районную больницу, но врачам спасти его не удалось, - продолжают в ГУ МВД России по Новосибирской области. Мальчик умер в приемном покое.

Родители погибшего малыша в аварии серьезно не пострадали: отделались ссадинами и ушибами.

Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии: сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU