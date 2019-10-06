Страшная авария под Новосибирском: 2-летний малыш погиб, его родители не пострадали
В субботу, 5 октября, жуткая авария произошла в Мошковском районе, на восьмом километре трассы «Мошково - Сарапулка»: там иномарка «Рено-Логан» улетела в кювет.
- За рулем машины был 40-летний мужчина: вместе с ним в авто находился его 2-летний сын и мама мальчика, - сообщают в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Они ехали в сторону Мотково.
В какой-то момент папа мальчика не справился с управлением, и иномарка улетела в кювет и опрокинулась.
- Ребенок получил тяжелейшие травмы: его успели доставить в Мошковскую центральную районную больницу, но врачам спасти его не удалось, - продолжают в ГУ МВД России по Новосибирской области. Мальчик умер в приемном покое.
Родители погибшего малыша в аварии серьезно не пострадали: отделались ссадинами и ушибами.
Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии: сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU