Голая и в воде: сибирячка подразнила соцсети откровенной фотосессией на запруде

СЕГОДНЯ 06:57 2019-10-06T06:57:21+03:00

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Елена Прихожай - новосибирский фотограф: она не стесняется откровенных кадров и частенько дразнит своих подписчиков пикантными фотосессиями. Вот и на днях, несмотря на довольно прохладную погоду, она вместе с моделью отправилась на запруду под Новосибирском ради пикантных кадров.

- Идея самой съемки принадлежала девушке: мы подумали, какие кадры хотим получить, и поехали на природу. Мы старались фотографироваться максимально быстро: моя модель стояла в пуховике, мы вместе выбирали место, а потом она снимала одежду и позировала, - объясняет Елена.

Кстати, как уверяет сама Елена, место было довольно уединенным, так что зевак там поблизости не было. Зато подписчики Елены в соцсетях ее новую работу оценили:

- Фотографии просто огонь!

- Красивая, настоящая новосибирская Русалочка, - не скупяттся сибирчки на комплементы в комментариях к фотографиям.

ИСТОЧНИК KP.RU