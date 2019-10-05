Рыба моей мечты: сибиряк поймал 12-килограмовую щуку

СЕГОДНЯ 20:13 2019-10-05T20:13:30+03:00

Мужчина не ожидал такого улова, а в соцсетях ему сейчас завидуют

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Сибиряк вернулся с настоящим рыбацким трофеем со Спиринских просторов. Мужчина признается: на рыбалку поехал с одой целью — запастись уловом к зиме. Глубина ловли была 4-5 метров.

— Установил свой новый рекорд — туша на 12 кг, хоть и злая, но довольно симпатичная украсила этот и так превосходный день!!! — написал сибиряк на сайте fishingsib.

По словам мужчины, вся рыба взята с одной точки: ловил он в свое удовольствие.

Не все рыбаки в комментариях в соцсетях оценили такой улов:

— У меня иногда складывается ощущение, что люди недоедают. Что останется нашим детям! Поймал! Удовлетворил свое «эго», сфоткался — отпусти. Не мучай.

— Как говорит один известный человек» завидуйте молча! Ребята молодцы! Утерли нос !

— Явно перебор. Маток производителей можно было и пощадить. Азарт победы перебороть, - считают комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU