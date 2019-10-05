Рыба моей мечты: сибиряк поймал 12-килограмовую щуку
Сибиряк вернулся с настоящим рыбацким трофеем со Спиринских просторов. Мужчина признается: на рыбалку поехал с одой целью — запастись уловом к зиме. Глубина ловли была 4-5 метров.
— Установил свой новый рекорд — туша на 12 кг, хоть и злая, но довольно симпатичная украсила этот и так превосходный день!!! — написал сибиряк на сайте fishingsib.
По словам мужчины, вся рыба взята с одной точки: ловил он в свое удовольствие.
Не все рыбаки в комментариях в соцсетях оценили такой улов:
— У меня иногда складывается ощущение, что люди недоедают. Что останется нашим детям! Поймал! Удовлетворил свое «эго», сфоткался — отпусти. Не мучай.
— Как говорит один известный человек» завидуйте молча! Ребята молодцы! Утерли нос !
— Явно перебор. Маток производителей можно было и пощадить. Азарт победы перебороть, - считают комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU