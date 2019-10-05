«Всего лишь уличный клоп»: неприятные насекомые поселились в новосибирском магазине
В одном из новосибирских магазинов покупатели обнаружили клопов: несколько штук ползали по конфетам и коробкам со сладостями. Сибиряки сделали в супермаркете фотографии с насекомыми и разместили иэх в социальных сетях.
— Я уже штук 6 насчитала, — жалуется подписчица в группе «Ревизорро Новосибирск».
Сибиряки в комментариях высказали свои варианты, откуда могли появиться насекомые на прилавках магазина, и от души повеселились в комментариях:
— Всего лишь уличный клоп. Он и на вас также мог прийти в магазин.
— Ничего страшного, просто клоп с кем— то зашел, ведь холодно греться то надо.
— Это клопы конфетерус—обертикус, они в конфетах живут.
— Клопунечки замерзли на улице! А добрые сотрудники приютили букашечек, молодцы! Побольше бы добрых людей. А такие злюки, как автор, выгнали бы бедную животинку на улицу! Фу! — юморят подписчики.
ИСТОЧНИК KP.RU