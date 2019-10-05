2019-10-05T13:36:24+03:00
Общество

«Всего лишь уличный клоп»: неприятные насекомые поселились в новосибирском магазине

Находка возмутила сибиряков, и они написали гневный пост
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Клоп просто зашел погреться. Фото: «Ревизорро Новосибирск».Клоп просто зашел погреться. Фото: «Ревизорро Новосибирск».
Изменить размер текста:

В одном из новосибирских магазинов покупатели обнаружили клопов: несколько штук ползали по конфетам и коробкам со сладостями. Сибиряки сделали в супермаркете фотографии с насекомыми и разместили иэх в социальных сетях.

— Я уже штук 6 насчитала, — жалуется подписчица в группе «Ревизорро Новосибирск».

Сибиряки в комментариях высказали свои варианты, откуда могли появиться насекомые на прилавках магазина, и от души повеселились в комментариях:

— Всего лишь уличный клоп. Он и на вас также мог прийти в магазин.

— Ничего страшного, просто клоп с кем— то зашел, ведь холодно греться то надо.

— Это клопы конфетерус—обертикус, они в конфетах живут.

— Клопунечки замерзли на улице! А добрые сотрудники приютили букашечек, молодцы! Побольше бы добрых людей. А такие злюки, как автор, выгнали бы бедную животинку на улицу! Фу! — юморят подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В муке и пуантах: необычное фото балерины просто завораживает
Поделят между собой: Новосибирск и Омск примут молодежный чемпионат мира по хоккею — 2023
«Погрязла в мусоре и грехе»: новосибирцы негодуют из-за свалки на остановке
«Задние лапки просто таскает»: сибирячка спасает хорька с аномалиями развития
«Как зубы себе не сломали»: сибирякам в ресторане принесли роллы с пластиком
Прятал в авто: гаишники поймали «пунктуального» вора с украденными часами
Решил покататься: работник СТО угнал автомобиль
«Прикид новый ищет»: парень в косюме человека-паука повеселил покупателей в магазине
«Прямо как мозаика»: сибиряков возмутил ремонт дорог камнями вместо асфальта
Как раз к зиме: сибирские бабушки связали для депутата свитер
Ушла из дома: в Новосибирске ищут девушку в «змеином» платье
«В гидрантах не было воды»: в Новосибирске загорелись три частных дома
«Воду привез поезд»: в Железнодорожном районе горят два здания
Обжигали провода: следователи рассказали, как загорелся 10-летний мальчик
В Новосибирске загорелся 10-летний мальчик: его пытался спасти 17-летний подросток
Новосибирские бизнесмены поборются за звание «Человек года»
«У нас мало времени!»: сибиряков просят помочь с поисками раненого пса, сбежавшего из ветклиники
В Новосибирске грабитель с ножом напал на офис микрозаймов
Стены в черной плесени: жители военного городка живут в рассыпающемся после ремонта доме
Новосибирским предпринимателям компенсируют расходы на доставку товаров в села
Не выходит на связь с родственниками: в Новосибирске пропал мужчина без пальцев на руках
Новосибирский ученый стал почетным членом Американского физического общества
Стало известно, что случилось с таинственно сбежавшей из дома сибирячкой
«Есть перехотелось сразу»: сибирячка купила окорочка, набитые камнями и зернами
«И этим мы должны дышать»: новосибирцев напугал столб черного дыма с левого берега
В Новосибирске пропала девушка с украинским акцентом: она ушла среди ночи и купила билет в Петербург
Приставил нож к горлу: в Новосибирске ищут налетчика, укравшего больше 150 тысяч из офиса микрозаймов
Андрей Панферов поздравил педагогов с Днем учителя