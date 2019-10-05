«Задние лапки просто таскает»: сибирячка спасает хорька с аномалиями развития

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-05T10:39:06+03:00

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О том, что хорек в беде, сибирячка узнала, когда ей позвонили из Бердска хозяева животного: они попросили забрать его в приют. Владельцы думали, что это - двухмесячный щенок хорька. Приобрели они его на одном из сайтов. Но детеныш оказался взрослым годовалым питомцем с врожденными аномалиями в развитии.

Женщина забрала хорька к себе и сразу же отправилась с ним в ветеринарную клинику. Там у питомца обнаружили серьезные заболевания.

— Он карликовый рахит с непропорционально развитым телом, сильно деформированными конечностями и недоразвитыми органами, — рассказывает сибирячка в группе revozor.nsk. — Кроме того, у мальчика явно выраженная брахоцефалия (голова намного больше и не соответствует другим частям тела).

Еще хорек таскает задние лапки, просто наступить на них не может. Сейчас он находится под капельницами в одной из ветеринарных клиник Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU