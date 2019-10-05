«Как зубы себе не сломали»: сибирякам в ресторане принесли роллы с пластиком

СЕГОДНЯ 08:49 2019-10-05T08:49:01+03:00

А еще - салаты с червяками и целлофаном

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Жителям Новосибирска не удалось вкусно пообедать в одном из баров города. Пришли, сделали заказ и стали ждать вкусных блюд.

— Были заказаны салат со спаржей, роллы. Самый первый принесли салат со спаржей. Ничего не предвещало беды, пока коллега не начал его вкушать и за листом салата потянулся огромный кусок целлофана, — рассказывает подписчица группы revizor.nsk.

Пригласили администратора, он извинился и убрал салат из счета. На этом сюрпризы не закончились.

— Мы принялись, есть роллы. И меня постигла неудача. У меня оказался кусок пластика. Как еще я не сломала себе зубы, — возмущается сибирячка.

Сибирячка чуть зуб не сломала. Фото: revizor.nsk.

Администратор снова пыталась загладить вину и предложила заменить салаты. Сибирякам принесли салат «Цезарь», но вдруг он зашевелился. Внутри оказался червяк.

Сибиряки в социальных сетях возмутились некачественным обслуживанием:

— К-комбо!

— Жесть, я бы после первого блюда уже сбежала оттуда.

— Это был просто не ваш день, — пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU