«Как зубы себе не сломали»: сибирякам в ресторане принесли роллы с пластиком
Жителям Новосибирска не удалось вкусно пообедать в одном из баров города. Пришли, сделали заказ и стали ждать вкусных блюд.
— Были заказаны салат со спаржей, роллы. Самый первый принесли салат со спаржей. Ничего не предвещало беды, пока коллега не начал его вкушать и за листом салата потянулся огромный кусок целлофана, — рассказывает подписчица группы revizor.nsk.
Пригласили администратора, он извинился и убрал салат из счета. На этом сюрпризы не закончились.
— Мы принялись, есть роллы. И меня постигла неудача. У меня оказался кусок пластика. Как еще я не сломала себе зубы, — возмущается сибирячка.
Сибирячка чуть зуб не сломала. Фото: revizor.nsk.
Администратор снова пыталась загладить вину и предложила заменить салаты. Сибирякам принесли салат «Цезарь», но вдруг он зашевелился. Внутри оказался червяк.
Сибиряки в социальных сетях возмутились некачественным обслуживанием:
— К-комбо!
— Жесть, я бы после первого блюда уже сбежала оттуда.
— Это был просто не ваш день, — пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU