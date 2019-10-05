2019-10-05T08:13:47+03:00
Общество

Прятал в авто: гаишники поймали «пунктуального» вора с украденными часами

Грабителя задержали рядом с местом преступления
Анна ПАШАГИНА
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Полицейским удалось поймать грабителя сразу же.Полицейским удалось поймать грабителя сразу же.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В городе Обь сотрудники ДПС на улице Железнодорожной поймали грабителя. Они патрулировали район, когда увидели , что из магазина быстрым шагом вышел молодой человек и направился к своей машине. Следом за ним выбежал продавец, который требовал вернуть украденные у него часы. Полицейские пришли на выручку обворованному сибиряку.

— Сотрудники полиции оперативно задержали подозрительного парня 2001 года рождения. Когда они проверяли его автомобиль, то под сиденьем нашли те самые наручные часы, которые, как оказалось, злоумышленник похитил с витрины магазина, — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.

В отношении молодого человека завели уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь сибиряку могут грозить исправительные работы. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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