Как раз к зиме: сибирские бабушки связали для депутата свитер
3 октября в Новосибирске прошла выставка «Добрых рук мастерство», приуроченная к декаде пожилого человека. Одним из гостей праздника стал Андрей Геннадьевич Аникин, депутат Совета депутатов города Новосибирска.
Все шло по вполне обычному сценарию: со сцены звучали поздравления и добрые слова в адрес пенсионеров. А когда пришло время выступления организатора мероприятия – Тамары Мамаевой, - то всех ждал сюрприз.
Презент депутату пришелся по душе. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА.
- Дорогие женщины, поздравляю вас с праздником! Наш депутат окружает нас заботой весь год. Недавно ему исполнилось 50 лет, - сказала она. - Андрей Геннадьевич, мы вместе с бабушками связали вам кофту, наделенной нашей любовью. Пускай она греет вас в холодные времена, как и вы нас.
Андрею Аникину подарок точно пришелся по душе: он надел подаренную голубую кофту, и остался в ней на протяжении всего торжества.
- Теперь это моя самая любимая вещь, - сказал Андрей Геннадьевич.
ИСТОЧНИК KP.RU