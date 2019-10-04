2019-10-04T21:15:46+03:00
Общество

Как раз к зиме: сибирские бабушки связали для депутата свитер

А ещё накормили его вкусными бутербродами
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Тот самый подаренный свитер. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА.Тот самый подаренный свитер. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА.
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3 октября в Новосибирске прошла выставка «Добрых рук мастерство», приуроченная к декаде пожилого человека. Одним из гостей праздника стал Андрей Геннадьевич Аникин, депутат Совета депутатов города Новосибирска.

Все шло по вполне обычному сценарию: со сцены звучали поздравления и добрые слова в адрес пенсионеров. А когда пришло время выступления организатора мероприятия – Тамары Мамаевой, - то всех ждал сюрприз.

Презент депутату пришелся по душе. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА.

Презент депутату пришелся по душе. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА.

- Дорогие женщины, поздравляю вас с праздником! Наш депутат окружает нас заботой весь год. Недавно ему исполнилось 50 лет, - сказала она. - Андрей Геннадьевич, мы вместе с бабушками связали вам кофту, наделенной нашей любовью. Пускай она греет вас в холодные времена, как и вы нас.

Андрею Аникину подарок точно пришелся по душе: он надел подаренную голубую кофту, и остался в ней на протяжении всего торжества.

- Теперь это моя самая любимая вещь, - сказал Андрей Геннадьевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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