Ушла из дома: в Новосибирске ищут девушку в «змеином» платье

СЕГОДНЯ 19:53 2019-10-04T20:03:05+03:00

О местоположении девушки ничего не известно со 2 октября

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Поисковой отряд «Лиза Алерт» Новосибирск ищет пропавшую 29-летнюю сибирячку Анастасию Анатольевну Купрякову (Павлюк). Девушка ушла в неизвестном направлении из дома в Октябрьском районе 2 октября. С этого момента ее местоположение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост 167 сантиметров, нормальное телосложение, окрашенные каштановые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения девушка была одета в темно-зеленый пуховик, коричневое платье под «змеиную кожу», черные колготки и черные высокие сапоги.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Анастасия Анатольевна или вы просто видели ее на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU