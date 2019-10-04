2019-10-04T14:48:44+03:00
Происшествия

Обжигали провода: следователи рассказали, как загорелся 10-летний мальчик

Правоохранители опровергли версию с поджогом ребенка
Алена КУЛЕШОВА
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Дети прижигали провода за гаражами, чтобы сдать их металлоприемный пункт. Фото: СУ СК по НСОДети прижигали провода за гаражами, чтобы сдать их металлоприемный пункт. Фото: СУ СК по НСО
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Следователи опровергли информацию о поджоге ребенка, появившуюся в некоторых городских СМИ. Как удалось установить сотрудникам следственного комитета, травмы 10-летний ребенок получил в ходе неосторожного обращения с легковоспламеняющейся жидкостью и проводами.

В настоящее время следователи продолжают осматривать место происшествие и опрашивают очевидцев.

В настоящее время следователи продолжают осматривать место происшествие и опрашивают очевидцев.

— В ходе проведения проверки предварительно установлено, что четверо малолетних детей находились в гаражном кооперативе Дзержинского района с использованием легковоспламеняющийся жидкости обжигали провода для последующей сдачи в металлоприемный пункт, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области. — В результате неосторожного обращения с жидкостью двое детей облились, и произошло возгорание участков тела. Сейчас они находятся в ожоговом центре с повреждениями разной степени тяжести.

В настоящее время следователи продолжают осматривать место происшествие и опрашивают очевидцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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