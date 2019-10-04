2019-10-04T13:40:42+03:00
Экономика

Новосибирские бизнесмены поборются за звание «Человек года»

В этом году в конкурсе появилась новая номинация: «Экспортер года»
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске проходит конкурс "Человек года". Фото: "Деловой квартал Новосибирск"В Новосибирске проходит конкурс "Человек года". Фото: "Деловой квартал Новосибирск"
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Ежегодная премия «Человек года» вновь проходит в Новосибирске. В этом году рамках данного мероприятия появилось несколько дебютных номинаций. Одна из них носит лаконичное название: «Экспортер года».

— Принять участие в конкурсе могут компании, которые специализируются на экспорте своей продукции или технологий из Новосибирской области за границу. Чтобы подать заявку на конкурс, желающим нужно будет указать прирост экспорта в процентах за период с июля 2018 года по июль 2019 года, — сообщает издание «Деловой квартал Новосибирск». — Необходимым условием является то, чтобы в указанный период компания совершила прорыв: необходимо наличие положительной динамики или расширение географии, а также прирост партнеров.

Подать заявку на конкурс можно до 15 октября. В этом году на премию «Человек года» могут попасть также бизнесмены, продающие франшизу и занимающиеся социально ответственным бизнесом.

Премия «Человек года» стартовала в Новосибирске еще в 2011 году. На данный момент, это одна из самых престижных бизнес премий в России. В 2019 году в конкурсе кроме участников номинаций «Промышленник года» и «Финансист года» были представлены участники номинации строитель года, среди которых оказались Владимир Наумов, ГК «ДомСтрой» — за концептуальную застройку и сдачу проекта «Флотилия», Вячеслав Илюхин — за ввод первых домов малоэтажного поселка «Да Винчи» и Павел Корчагин, «Проспект» — за комплексное развитие Наукограда Кольцово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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