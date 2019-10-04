«У нас мало времени!»: сибиряков просят помочь с поисками раненого пса, сбежавшего из ветклиники

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-04T12:30:34+03:00

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В Новосибирске волонтеры продолжают поиски сбежавшего из ветклиники раненого пса. Напомним, инцидент произошел 28 сентября. Пес по имени Герман гулял во дворе клиники, за несколько дней до этого ему сделали операцию — ампутировали часть передней лапы, однако это не помешало псу сбежать с территории лечебного учреждения, где он проходил реабилитацию.

Сегодня, 4 октября, волонтеры сообщили, что они идут по следу Германа и просят сибиряков в срочном порядке сообщать всю имеющуюся информацию о местонахождении этой собаки.

— Мы идем по следу пса, сбежавшего из ветклиники после ампутации. У него кровотечение — у нас мало времени! — пишут волонтеры в соцсетях. — Сообщайте любую информацию о его местонахождении по номеру телефона 8-913- 388-63-20. Нам очень нужны люди, которые помогут нам отслеживать, где находится пес! Его видели в районе пересечения улиц Фрунзе и Ипподромская.

Активисты также предупреждают, что не стоит пытаться поймать собаку самостоятельно. Это может только еще больше напугать животное.

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ИСТОЧНИК KP.RU