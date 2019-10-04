2019-10-04T12:00:07+03:00
Общество

В Новосибирске грабитель с ножом напал на офис микрозаймов

Как сообщает Агентство Безопасности ГВАРДИЯ, он украл 24 тысячи рублей
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Благодаря тревожной кнопке можно вовремя позвать на помощь охрану. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯБлагодаря тревожной кнопке можно вовремя позвать на помощь охрану. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ
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Агентство Безопасности ГВАРДИЯ настоятельно рекомендует держать кнопку тревожной сигнализации всегда при себе.

Судя по сводкам Главного управления МВД России по Новосибирской области, в областном центре участились случаи нападений на офисы микрофинансовых организаций.

30 сентября в Октябрьском районе на ул. Б. Богаткова преступник, угрожая ножом, похитил 24 тысячи рублей. А 2 октября в Калининском районе на улице Б. Хмельницкого было совершено ограбление на 152 тысячи.

В СМИ и социальных сетях распространены записи с камер видеонаблюдения. На них видно, что операторы не вызывали группу быстрого реагирования, поскольку события произошли стремительно, девушки испытали растерянность и испуг, а кнопка тревожной сигнализации не оказалась «под рукой».

Кнопка тревожной сигнализации (КТС) - один из самых эффективных видов охраны. Приведя её в действие, т.е. нажав на неё, вы даете знать оперативному дежурному охранного предприятия, что возникла экстренная ситуация, вам угрожают и нужна помощь. Дежурный незамедлительно направляет к вам группу быстрого реагирования (ГБР).

Благодаря тому, что кнопки бывают не только стационарные, но и носимые, выполненные в виде беспроводного брелока, воспользоваться ими можно незаметно для нарушителя. Именно поэтому КТС востребованы в офисах микрозаймов, банках, магазинах. Важное условие эффективности – кнопка всегда должна быть в руках или под рукой!

Итак, при входе посетителя, первым делом положите руку на брелок или установите палец на кнопку. При возникновении угрозы, нажмите на неё с силой и удерживайте несколько секунд.

Не подавайте виду, что предпринимаете какие-то действия. После первого нажатия выдержите небольшую паузу и постарайтесь нажать кнопку повторно.

В течение времени, указанного в договоре на охрану, к вам прибудет вооруженный экипаж ГБР и окажет необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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