Стены в черной плесени: жители военного городка живут в рассыпающемся после ремонта доме

СЕГОДНЯ 11:54 2019-10-04T11:55:27+03:00

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Дом, жильцы которого переживают, что он может в любой момент рухнуть, находится в военном городке №17 в Октябрьском районе Новосибирска.

— Капитальный ремонт трехэтажного дома с тремя подъездами по адресу территория Военного городка № 437 начался еще в ноябре 2018 года. Сначала заехала одна бригада, они полностью меняли нам крышу. Потом что-то у них не пошло, бригады стали меняться и вот уже через месяц будет год, как занимаются ремонтом. Крышу сделали с большими дефектами и нарушениями и самое главное — она сейчас протекает. Когда крышу вроде сделали, заступила другая бригада — они делали фасад нашего дома. Тоже некачественно, потом покрасили дом, но неравномерно: где-то светло-зеленым, где-то темно-зеленым, пятнами. В итоге дом перекрасили, более-менее равномерно. А бригада вообще пропала и ремонт не закончен, а дом брошен. В доме сквозные дыры, а сейчас уже третий день в подвале бежит труба с канализацией. Хотя заявку в УК сделали еще позавчера. Но никому ничего не надо. В управляющей компании ООО «ГУЖФ» на наши просьбы о помощи реагируют очередными «отписками» и обещаниями, — рассказала КП — Новосибирск жительница проблемного дома Ирина Кривошеина, которая живет в нем 31 год.

Стены в квартире на первом этаже покрыты черной плесенью. Фото: Дарья Губанова.

Она продолжила, что сегодня она с жильцами спускалась в подвал снова.

— Там уже целое болото, все это испаряется, вонь стоит страшная, все гниет. К тому же отопления нам так и не дали, хотя по графику уже пора, в доме очень холодно из-за сквозных дыр. А ведь зима на пороге, мы просто переживаем, что замерзнем. Да и сам дом от всей этой гнили может в любой дом рухнуть, — сетует сибирячка.

Ирина добавила, что до капитального ремонта жильцы по собственной инициативе сделали экспертизу дома. Тогда дом признали аварийным и он подлежит сносу. Но в департаменте ЖКХ мэрии Новосибирска было принято решение сделать в нем капитальный ремонт, который по графику приходился на 2042-2044 годы. Но жильцы боятся, что дом, постройки 50-х годов, до этого времени просто не доживет.

В подвале третий день течет канализация. Фото: Дарья Губанова.

ИСТОЧНИК KP.RU