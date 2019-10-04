Не выходит на связь с родственниками: в Новосибирске пропал мужчина без пальцев на руках

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-04T10:54:24+03:00

О местонахождении мужчины ничего не известно с 12 сентября. Фото: поисковый отряд «Маяк».

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Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поисках пропавшего Леона Николаевича Романова, 1972 года рождения, который уже около месяца, с 12 сентября не выходит на связь с родственниками, и до настоящего момента его местонахождение не установлено.

— Приметы пропавшего: рост 170-172 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, имеется лобная залысина, глаза серо-голубые. В чем он был одет — неизвестно, — говорится в ориентировке.

Из особых примет отмечают, что у 46-летнего новосибирца отсутствуют пальцы на обеих руках.

Если вам что-либо известно о месте нахождении Леона Николаевича, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер поисково-спасательного отряда «Маяк» 8-951-393-09-11.

У пропавшего сибиряка отсутствуют пальцы рук. Фото: поисковый отряд «Маяк».

ИСТОЧНИК KP.RU