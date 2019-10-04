2019-10-04T08:34:33+03:00
Общество

«И этим мы должны дышать»: новосибирцев напугал столб черного дыма с левого берега

Черный дым, по словам очевидцев, идет с территории ТЭЦ-2
Надежда ЯРКОВА
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Столб черного дыма поднялся над левобережьем.Столб черного дыма поднялся над левобережьем.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Сегодня утром, 4 октября, жители Новосибирска заметили столб черного дыма с левого берега. Некоторых горожан он напугал.

— Выбросы черного дыма идут с территории ТЭЦ-2. Новосибирцы наблюдали эту ситуацию с 9 до 10 утра. Задымление присутствовало как на левом берегу, так и на правом, в районе улице Фабричной, — поделились подписчики в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Задымление присутствовало как на левом, так и на правом берегу города. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Задымление присутствовало как на левом, так и на правом берегу города.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В СГК пояснили, что это за дым и с чем он связан.

— В связи с разворотом системы теплоснабжения, на станции проводится наладка параметров подачи тепла. Процесс требует подключения к работе дополнительных мощностей. После включения дополнительного котлоагрегата проводилась настройка автоматики зажигания мазута, что способствовало временному появлению черного дыма. ТЭЦ-2 работает в штатном режиме, никаких угроз для населения нет, — отметил главный инженер ТЭЦ-2 Сергей Чернов.

Новосибирцы в соцсетях делятся своим мнением о дыме. Вот что они пишут в комментариях:

— Славно дымит. И этим мы должны дышать.

— Давление мазута на форсунках увеличили, а воздуха не добавили вот и черный дым.

— Зимой, значит, не замерзнем.

Новосибирцев напугал столб черного дыма с левого берега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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