«И этим мы должны дышать»: новосибирцев напугал столб черного дыма с левого берега
Сегодня утром, 4 октября, жители Новосибирска заметили столб черного дыма с левого берега. Некоторых горожан он напугал.
— Выбросы черного дыма идут с территории ТЭЦ-2. Новосибирцы наблюдали эту ситуацию с 9 до 10 утра. Задымление присутствовало как на левом берегу, так и на правом, в районе улице Фабричной, — поделились подписчики в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Задымление присутствовало как на левом, так и на правом берегу города.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В СГК пояснили, что это за дым и с чем он связан.
— В связи с разворотом системы теплоснабжения, на станции проводится наладка параметров подачи тепла. Процесс требует подключения к работе дополнительных мощностей. После включения дополнительного котлоагрегата проводилась настройка автоматики зажигания мазута, что способствовало временному появлению черного дыма. ТЭЦ-2 работает в штатном режиме, никаких угроз для населения нет, — отметил главный инженер ТЭЦ-2 Сергей Чернов.
Новосибирцы в соцсетях делятся своим мнением о дыме. Вот что они пишут в комментариях:
— Славно дымит. И этим мы должны дышать.
— Давление мазута на форсунках увеличили, а воздуха не добавили вот и черный дым.
— Зимой, значит, не замерзнем.
Новосибирцев напугал столб черного дыма с левого берега.
ИСТОЧНИК KP.RU