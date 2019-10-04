Приставил нож к горлу: в Новосибирске ищут налетчика, укравшего больше 150 тысяч из офиса микрозаймов
Очередное ограбление в офисе по выдаче микрозаймов произошло 2 октября в 20:05 в Калининском районе Новосибирска.
— Неизвестный мужчина зашел в помещение на улице Богдана Хмельницкого, где находится микрофинансовая организация и, угрожая сотруднице предметом, похожим на нож, забрал деньги. Наживой грабителя стали 152 тысячи рублей. После этого мужчина с места преступления скрылся, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Сотрудники уголовного розыска изъяли запись с камер видеонаблюдения, установленных в офисах. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье — разбой.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности и местонахождении подозреваемого, попавшего на запись, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-20-01, 232-20-09, 232-19-76. Конфиденциальность гарантируется.
В Новосибирске ищут налетчика, укравшего больше 150 тысяч из офиса микрозаймов.
ИСТОЧНИК KP.RU