2019-10-04T06:05:27+03:00
Происшествия

Приставил нож к горлу: в Новосибирске ищут налетчика, укравшего больше 150 тысяч из офиса микрозаймов

Грабитель напал на сотрудницу и унес крупную сумму денег из организации [видео]
Надежда ЯРКОВА
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Неизвестный унес из офиса микрозаймов 152 тысячи рублей. Фото и видео: МВД по Новосибирской области.Неизвестный унес из офиса микрозаймов 152 тысячи рублей. Фото и видео: МВД по Новосибирской области.
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Очередное ограбление в офисе по выдаче микрозаймов произошло 2 октября в 20:05 в Калининском районе Новосибирска.

— Неизвестный мужчина зашел в помещение на улице Богдана Хмельницкого, где находится микрофинансовая организация и, угрожая сотруднице предметом, похожим на нож, забрал деньги. Наживой грабителя стали 152 тысячи рублей. После этого мужчина с места преступления скрылся, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Сотрудники уголовного розыска изъяли запись с камер видеонаблюдения, установленных в офисах. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье — разбой.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности и местонахождении подозреваемого, попавшего на запись, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-20-01, 232-20-09, 232-19-76. Конфиденциальность гарантируется.

В Новосибирске ищут налетчика, укравшего больше 150 тысяч из офиса микрозаймов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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