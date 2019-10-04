2019-10-04T05:27:13+03:00
Общество

Андрей Панферов поздравил педагогов с Днем учителя

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской области пожелал учителям здоровья и благодарных учеников
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Андрей Панфёров, Секретарь Новосибирского Регионального отделения Партии «Единая Россия».Андрей Панфёров, Секретарь Новосибирского Регионального отделения Партии «Единая Россия».
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Дорогие учителя и ветераны педагогического труда!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем учителя!

Этот праздник – прекрасный повод выразить глубокую признательность нашим учителям, вспомнить первых наставников, которые учили нас своим примером. От таланта и личности педагога во многом зависит, какими вырастут наши дети, какими нравственными ценностями будут следовать, какое будущее построят в стране.

Учителю никогда не было легко, жизнь постоянно предъявляет к вам высокие требования: меняются технологии обучения, учебные программы, вводятся новые образовательные стандарты. Но даже в век стремительных изменений, модернизации и компьютеризации сферы образования таланта и мастерства педагога не сможет заменить ни один современный компьютер. Только вы сможете воспитать яркую целеустремленную личность, способную широко мыслить и быть духовно развитым человеком.

Позвольте выразить вам, дорогие учителя, самые искренние слова благодарности и признательности за верность своему профессиональному долгу, душевную теплоту, которую вы ежедневно дарите детям. Особо хочется поблагодарить ветеранов педагогического труда, внесших вклад в развитие системы образования и воспитание подрастающего поколения.

Спасибо вам за ваш нелегкий, но столь благородный и благодарный труд! Крепкого здоровья, счастья, уважения учеников, благополучия и новых побед на педагогическом поприще!

С уважением,

Андрей Панфёров, Секретарь Новосибирского Регионального отделения Партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской области.

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