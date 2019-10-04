2019-10-04T05:37:50+03:00
Общество

«Его ищет полиция?»: новосибирцев рассмешил парень с ведром на голове

Пассажиры встретили в новосибирской подземке необычного персонажа
Надежда ЯРКОВА
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Парень с ведром на голове очень серьезен. Фото: vk.com/subwaynsk.Парень с ведром на голове очень серьезен. Фото: vk.com/subwaynsk.
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В Новосибирске один из пассажиров решил раскрасить серые будни и поднять настроение сибирякам. Для этого он надел себе на голову ведро из-под курицы, сделав заблаговременно прорези для глаз и носа. И хотя на него не взглянешь без улыбки, у самого новосибирца взгляд из-под ведра был серьезен. Фото необычного пассажира появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователям соцсетей этот образ пришелся по душе. Они по достоинству оценили чувство юмора сибиряка и вот что они пишут в комментариях:

— Этому городу нужен герой!

— А может, его разыскивает полиция? — предположил один из подписчиков.

Напомним, не так давно новосибирцы встретили в метро пассажира с желтой коробкой на голове. Многие нашли в нем сходство с героем мультфильма «Губка Боб — квадратные штаны».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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