Интернет-трафик новосибирских абонентов Tele2 в международном роуминге вырос втрое

СЕГОДНЯ 05:17 2019-10-04T05:23:08+03:00

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Количество клиентов оператора, воспользовавшихся услугами международного роуминга, заметно выросло по сравнению с прошлым годом, а объем потребленного за рубежом интернет-трафика вырос втрое.

Tele2 зафиксировала значительный рост активности клиентов в Новосибирске в международном роуминге этим летом. Общий объем интернет-трафика, израсходованного новосибирцами за границей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос в три раза. Это связано с масштабным расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: оператор увеличил список стран действия услуги с 89 до 124.

За лето 2019 года новосибирские клиенты оператора посетили 117 стран мира. Самым популярным месяцем для заграничных поездок стал август. Рейтинг наиболее востребованных стран традиционно возглавил Казахстан. Самыми популярными направлениями пляжного отдыха стали Турция и Таиланд. Наиболее экзотические направления для новосибирцев в этом году - Замбабве, Пуэрто-Рико, Кения, Папуа − Новая Гвинея.

Среди всех абонентов оператора в России самыми активными пользователями мобильного интернета за рубежом этим летом оказались абоненты, путешествовавшие в Турцию, Италию и Испанию - в этих странах клиенты скачали 40% общего количества израсходованных за границей гигабайтов. Число клиентов оператора, выезжавших летом за пределы России, увеличилось на 20%. Самыми мобильными оказались москвичи, петербуржцы и белгородцы, вместе посетившие 177 стран.

Tele2 отметила значительный интерес к путешествиям по России со стороны иностранных туристов. Самыми популярными среди иностранцев городами этим летом стали Москва и Санкт-Петербург, а также Иркутск, Владивосток и Челябинск. Наибольший приток иностранных абонентов в этом году был из Китая, Эстонии и Великобритании.