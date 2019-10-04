«На зубах хрустело»: сибиряку вместо соли продали стекло

СЕГОДНЯ 04:53 2019-10-04T04:54:19+03:00

Размешав ее в воде, он получил осадок

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Новосибирец поделился своим наблюдением: купив в магазине соль, он попробовал ее растворить. Результаты оказались неожиданными.

— У нас негласная война с Казахстаном? Услышал, решил проверить, купил соль, попытался растворить 2 столовые ложки этой соли и получил нерастворяемый остаток в виде 0,5 чайной ложки крошки, похожей на стекло, — поделился подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей не оставили без внимания этот факт и начали делиться своим мнением. Вот что они пишут в комментариях:

— Кварцевый песок. А зачем брать непонятную соль?

— Тоже взяли соль. На три раза пытался размешать, осталось вещество похожее на шлак, пыль.

— Вчера решила картошки пожарить вечером. Посолила вроде нормально. Но я не могла понять, что у меня на зубах постоянно хрустело.

— Жесть, ни разу не сталкивалась с таким, да и соль такую вижу впервые. Везде навалом нормальной соли, обычной.

— Это не стекло. В интернете почитайте, что это минералы, которые до конца не растворяются, вот и все, — заявляет один из комментаторов.

Новосибирец решил проверить соль, растворив её в воде. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

ИСТОЧНИК KP.RU