Вышел из дома и пропал: в Новосибирске ищут мужчину со следами псориаза на теле

СЕГОДНЯ 03:50 2019-10-04T04:02:40+03:00

Мужчина пропал около двух недель назад. Фото: МВД по Новосибирской области.

О местонахождении новосибирца ничего неизвестно уже около двух недель

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В Новосибирске полиция объявила о поиске 55-летнего Игоря Владимировича Кириллова, проживающего в Ленинском районе Новосибирска. 24 сентября он ушел от дома по улице К.Маркса,47/1 и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

— Приметы пропавшего мужчины: на вид 50-55 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза серые, зубы вставные. Из отличительных примет: на коже рук и тела следы от псориаза, — говорится в ориентировке МВД по Новосибирской области.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего Игоря Владимировича, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (383)- 232-16-45, 232-16-46, 232-64-80, 232-64-70.

ИСТОЧНИК KP.RU