Седан против кроссовера: «Ниссан» не поделил перекресток с «Хондой»

СЕГОДНЯ 03:22 2019-10-04T03:24:11+03:00

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Авария произошла в четверг вечером, 3 октября на остановке «Лада» в Дзержинском районе Новосибирска. Там столкнулись «Ниссан» и «Хонда».

— На пересечении улиц Бориса Богаткова и Адриена Лежена седан Nissan Teana и кроссовер Honda CR-V устроили ДТП. Водитель «Ниссана» ехал вниз по Богаткова, в этот момент владелец «Хонды» начал разворот и не пропустил седан. По другой информации, «Ниссан» выезжал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, в аварии никто из водителей не пострадал, а вот машины получили значительные повреждения. «Ниссан» лишился передней части, а у кроссовера оказалась замята водительская дверь и заднее крыло.

Иномарки получили значительные повреждения.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU