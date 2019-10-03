2019-10-03T19:44:24+03:00
Общество

Хулиганы сломали в Академгородке посаженные волонтерами березы

Эти деревья посадили на Морском проспекте сотрудники группы компаний «Научное оборудование»
Алена КУЛЕШОВА
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Неизвестные сломали посаженные волонтерами березы в Академгородке. Фото: издание "Родные берега"Неизвестные сломали посаженные волонтерами березы в Академгородке. Фото: издание "Родные берега"
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Жители Академгородка раздосадованы произошедшим инцидентом на Морском проспекте. Там, неизвестные хулиганы сломали одну молодых берез, которые совсем недавно появились на проспекте. Эти деревья посадили 21 сентября сотрудники группы компаний «Научное оборудование». Всего они высадили на аллее 29 саженцев. Такое небольшое, но приятное событие очень порадовало местных жителей и гостей Новосибирского научного центра.

— Березы эти, безусловно, жаль. Но надеемся, что волонтерский порыв группы компаний «Научное оборудование» подхватят другие организации или простые обитатели Академгородка, и на Морском проспекте появятся новые саженцы, — сообщает издание «Родные берега».

Стоит отметить, что на данном участке в последнее время достаточно часто происходят различные неприятные события. К примеру, 23 сентября кто-то поджог арт-объект в виде лавочек-шишек. До этого события местные жители уже предлагали перенести их и установить по дороге на пляж с нечетной стороны Морского проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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