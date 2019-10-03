Такого вы не видели: сибиряк сделал невероятные снимки северного сияния на плато Плуторана

СЕГОДНЯ 19:20 2019-10-03T19:20:21+03:00

Слава Степанов уверяет, что хотел бы вернуться в эти живописные края еще раз

Изменить размер текста: A A

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал в сети красивые снимки с озера Лама на плато Плуторана в Красноярском крае. Ему удалось заснять красочные осенние пейзажи северного региона, удивительные горы «без вершин» и даже северное сияние.

Новосибирский фотограф опубликовал снимки с плато Плуторана. Фото: Слава Степанов

— Я пробыл там чуть больше недели, поехал, по большей части, из-за северного сияния. В это время года их здесь бывает особенно много. Но, в каком-то смысле, мне не очень повезло. Погода не всегда была благоприятная для образования этого явления: то облачно, то солнечная активность низкая, — рассказал КП-Новосибирск Слава Степанов. — Но все же, мне удалось сделать пару красивых кадров. Да и помимо северного сияния там есть на что посмотреть: пейзажи, водопады и горы «без вершин» . Это очень необычно, быть в окружении гор, подниматься на них и видеть вместе привычной вершины прямую поверхность.

сибиряк утверждает, что этот край — настоящая находка для тех, кто ищет единения с природой. Фото: Слава Степанов

Фотограф также утверждает, что этот край — настоящая находка для тех, кто ищет единения с природой. На плато Плуторона практически нет туристов и достаточно легко отказаться от гаджетов: ведь связь там буквально не ловит. К тому же, добраться до этих мест тоже достаточно непросто.

— Я был еще не в самых далеких краях, вглубь этих гор и лесов можно добраться только на вертолете, — утверждает Слава Степанов. — Я же до своей базы отдыха у самого озера добирался на катере от Норильска.

По словам фотографа, добраться до этих мест не так уж и просто. Фото: Слава Степанов

Сибиряк уверяет, что с радостью бы вернулся в эту местность, чтобы провести еще несколько съемок. Но конкретных планов он пока не строит.

— Я пока не могу точно сказать, что поеду туда, и когда я это сделаю, — говорит фотограф. — Но очень хочется побывать там еще раз. Увидеть Тальниковый водопад — самый высокий в России. Думаю, такая возможность стоит того, чтобы туда вернуться.

Сибиряк уверяет, что хотел бы еще раз побывать в этих краях. Фото: Слава Степанов

ИСТОЧНИК KP.RU