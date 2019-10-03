2019-10-03T17:53:46+03:00
Общество

Завели дело: следователи выясняют, по чьей вине на девушку упало дерево

Уголовное дело возбуждено по статье нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске началось расследование по делу смерти девушки из-за упавшего дерева. Фото: СУ СК по НСОВ Новосибирске началось расследование по делу смерти девушки из-за упавшего дерева. Фото: СУ СК по НСО
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В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту смерти девушки. Напомним, несчастный случай произошел вечером 2 октября: на сибирячку с высоты упали ветки дерева, после полученных травм девушка не выжила. В соцсетях очевидцы события пишут, что она шла в наушниках и могла попросту не заметить падающего дерева и не услышать предупреждения рабочих. На место происшествия сразу же прибыли сотрудники МВД, следователи и «Скорая помощь».

— Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека), — сообщают в пресс-службе СУ СК по НСО.

От полученных травм девушка скончалась на месте случившегося. Фото: Кадр из видео

От полученных травм девушка скончалась на месте случившегося. Фото: Кадр из видео

В ходе следствия удалось установить, что МКУ города Новосибирска «Ленинское» заключила муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем по омолаживающей обрезке деревьев. Около дома № 30 на улице Планировочная 2 октября рабочие приступили к работе с деревьями. Примерно в четыре часа вечера, девушка шла рядом с этим домом и на нее упали с высоты тяжелые спиленные ветки. Сибирячка получила тяжелые травмы и скончалась на месте.

На данный момент по данному делу выполняется комплекс следственных действий, которые призваны установить все подлежащие доказыванию обстоятельства. В настоящее время, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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