В Новосибирске столкнулись два автомобиля: пострадала беременная женщина

СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-03T15:32:57+03:00

В аварии в Новосибирске пострадала беременная женщина. Фото: «ДТП САС 54. Новости Новосибирска Автоспас»

Пострадавшую доставили с места происшествия в больницу

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В Дзержинском районе города Новосибирска произошла авария. Как сообщают очевидцы, в результате ДТП пострадала беременная женщина.

— Автомобиль «Honda» двигался прямо по улице Федосеева, со стороны торгового центра «Сибирский Молл», пересекая улицу Бориса Богаткова, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «ДТП САС 54. Новости Новосибирска Автоспас». — Автомобиль «Toyota» двигался со стороны Кошурникова, поворачивая налево, на улицу Бориса Богаткова, в сторону улицы Гаранина. Он не пропустил «Хонду» и они столкнулись.

Женщину забрали с место случившегося сотрудники «Скорой помощи». Фото: «ДТП САС 54. Новости Новосибирска Автоспас»

Обе машины получили серьезные повреждения. В аварии пострадала беременная женщина — пассажирка машины «Toyota». Сибирячку увезли на «Скорой помощи», на месте произошедшего работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, 10 сентября в результате ДТП двое подростков въехали на мотоцикле в автомобиль «Toyota Prius», за рулем которого была беременная 33-летняя беременная женщина. Пассажирка мотоцикла погибла в аварии, а беременная женщина и водитель байка были доставлены в больницу.

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На месте аварии работают сотрудники ГИБДД (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU