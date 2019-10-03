2019-10-03T15:32:57+03:00
Происшествия

В Новосибирске столкнулись два автомобиля: пострадала беременная женщина

Пострадавшую доставили с места происшествия в больницу
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В аварии в Новосибирске пострадала беременная женщина. Фото: «ДТП САС 54. Новости Новосибирска Автоспас»В аварии в Новосибирске пострадала беременная женщина. Фото: «ДТП САС 54. Новости Новосибирска Автоспас»
Изменить размер текста:

В Дзержинском районе города Новосибирска произошла авария. Как сообщают очевидцы, в результате ДТП пострадала беременная женщина.

— Автомобиль «Honda» двигался прямо по улице Федосеева, со стороны торгового центра «Сибирский Молл», пересекая улицу Бориса Богаткова, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «ДТП САС 54. Новости Новосибирска Автоспас». — Автомобиль «Toyota» двигался со стороны Кошурникова, поворачивая налево, на улицу Бориса Богаткова, в сторону улицы Гаранина. Он не пропустил «Хонду» и они столкнулись.

Женщину забрали с место случившегося сотрудники «Скорой помощи». Фото: «ДТП САС 54. Новости Новосибирска Автоспас»

Женщину забрали с место случившегося сотрудники «Скорой помощи». Фото: «ДТП САС 54. Новости Новосибирска Автоспас»

Обе машины получили серьезные повреждения. В аварии пострадала беременная женщина — пассажирка машины «Toyota». Сибирячку увезли на «Скорой помощи», на месте произошедшего работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, 10 сентября в результате ДТП двое подростков въехали на мотоцикле в автомобиль «Toyota Prius», за рулем которого была беременная 33-летняя беременная женщина. Пассажирка мотоцикла погибла в аварии, а беременная женщина и водитель байка были доставлены в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подростки на мотоцикле врезались в машину с беременной сибирячкой: погибла девушка

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Выжил только благодаря ему»: житель Тогучина спас своего соседа из пожара
Сделал это рукой: жена обвинила мужа в изнасиловании, а на суде простила его
«Проехал на красный»: в Калининском районе велосипедист попал под грузовик
Смогут вернуться домой: жители Гвардейского спасли возившую их маршрутку
«Нашли неисправность» : самолет из Новосибирска на Кипр задержали на 9 часов
Джентльменский набор: мужчина воровал из магазинов кофе и коньяк
«Схватили телефоны и женскую жилетку»: стали известны подробности о потасовке в «Меге»
«Я ко всему готов»: Андрей Шимкив возглавит штаб подготовки к региональным выборам
«Заходим, а там воды по колено»: новосибирцы жалуются на постоянно затопленный подвал в доме
Хромает на левую ногу: грабитель в медицинской маске и дождевике напал на офис микрозаймов
Отравились парами: двое рабочих погибли в скважине под Новосибирском