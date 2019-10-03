2019-10-03T11:26:15+03:00
Общество

«Схватили телефоны и женскую жилетку»: стали известны подробности о потасовке в «Меге»

Новосибирец отказался пройти с охранником магазина для проверки на кражу и оказался со сломанным носом в больнице
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Новосибирца уличили в краже и возбудили уголовное дело. Фото: "Инцидент. Новосибирск".Новосибирца уличили в краже и возбудили уголовное дело. Фото: "Инцидент. Новосибирск".
Изменить размер текста:

Сегодня стали известны подробности конфликта между охранником и покупателем в торговом центре Новосибирска. Оказалось, все совсем не так, как рассказал пострадавший покупатель.

— Данный мужчина с товарищем зашли в «Ашан», пошли в отдел электроники, набрали там телефоны сотовые, power bank и другие товары. Затем взяли женскую жилетку, зашли в примерочную, начали там вскрывать товар и засовывать его в эту жилетку. Один из них надел на себя жилетку и поверх свою куртку. Вместе они попытались покинуть кассовую зону, — приводят слова очевидца в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

— В среду, 2 октября в 17:40 в Новосибирске сотрудниками охраны супермаркета на Ватутина был задержан мужчина, подозреваемый в совершении правонарушения. Оперативно прибывший на место экипаж вневедомственной охраны передал задержанного сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, — поделилась подробностями глава пресс-службы Управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.

В полиции также рассказали о происшествии.

— Вчера вечером в полицию поступало сообщение о конфликтной ситуации охранника и посетителя магазина «Ашан» в торговом центре «Мега». Охранник увидел, как покупатель похитил товар. Он подошел к нему и сказал, что заметил кражу. В итоге между ними произошел конфликт, который перерос в рукоприкладство. На место выезжали сотрудники полиции, — рассказали КП — Новосибирск в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

После потасовки оба мужчины: и охранник, и покупатель, обратились в медицинское учреждение с побоями.

— Правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье — кража. По нанесению телесных повреждений проводится проверка, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Я ко всему готов»: Андрей Шимкив возглавит штаб подготовки к региональным выборам
«Заходим, а там воды по колено»: новосибирцы жалуются на постоянно затопленный подвал в доме
Хромает на левую ногу: грабитель в медицинской маске и дождевике напал на офис микрозаймов
Отравились парами: двое рабочих погибли в скважине под Новосибирском
Губернатор Андрей Травников договорился об увеличении поставок новосибирского зерна на внешние рынки
«Когда приспичит, а деваться некуда»: соцсети обсуждают конфуз в примерочной магазина
В зоопарке родился редкий козленок с чубчиком
В Новосибирске пройдет день призывника
«Киска» на поводке: в Новосибирске мужчина в халате выгуливал леопарда
Ушел из дома и пропал: под Новосибирском ищут мужчину в зимних сапогах
На месте работала «скорая»: в Бердске маршрутка протаранила кроссовер
Енота, которого испугались жители ОбьГЭСа, забрала к себе семья из Кемерово
Врач отправлял родственников умерших пациентов в похоронное агентство, которое заплатило ему миллион
«Скрутил меня и сломал нос»: охранник «Ашана» избил сибиряка
«Шла в наушниках»: сибирячку убило упавшее дерево
Уехал на квадроцикле: в Новосибирске ищут пропавшего 14-летнего подростка
Сбежал из дома? Пропавшего в Новосибирске 12-летнего мальчика нашел полицейский
Вспыхнул утеплитель: в Новосибирске загорелось здание, где находится «Магнит»
В Новосибирске столкнулись 4 машины: пострадала девушка
Киллеру обещали деньги и машину: дело о заказном убийстве бизнесмена дошло до суда
Андрей Травников приветствовал участников «Культурного марафона» для школьников
«Нужны добровольцы»: в Новосибирске ищут 12-летнего мальчика в синей куртке
Дорогая поездка: в Новосибирске двое школьников угнали Honda HR-V
«Неужели это у нас?»: блогер показал снимки фиолетового рассвета в Новосибирске