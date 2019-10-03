«Схватили телефоны и женскую жилетку»: стали известны подробности о потасовке в «Меге»

СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-03T11:26:15+03:00

Новосибирец отказался пройти с охранником магазина для проверки на кражу и оказался со сломанным носом в больнице

Изменить размер текста: A A

Сегодня стали известны подробности конфликта между охранником и покупателем в торговом центре Новосибирска. Оказалось, все совсем не так, как рассказал пострадавший покупатель.

— Данный мужчина с товарищем зашли в «Ашан», пошли в отдел электроники, набрали там телефоны сотовые, power bank и другие товары. Затем взяли женскую жилетку, зашли в примерочную, начали там вскрывать товар и засовывать его в эту жилетку. Один из них надел на себя жилетку и поверх свою куртку. Вместе они попытались покинуть кассовую зону, — приводят слова очевидца в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

— В среду, 2 октября в 17:40 в Новосибирске сотрудниками охраны супермаркета на Ватутина был задержан мужчина, подозреваемый в совершении правонарушения. Оперативно прибывший на место экипаж вневедомственной охраны передал задержанного сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, — поделилась подробностями глава пресс-службы Управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.

В полиции также рассказали о происшествии.

— Вчера вечером в полицию поступало сообщение о конфликтной ситуации охранника и посетителя магазина «Ашан» в торговом центре «Мега». Охранник увидел, как покупатель похитил товар. Он подошел к нему и сказал, что заметил кражу. В итоге между ними произошел конфликт, который перерос в рукоприкладство. На место выезжали сотрудники полиции, — рассказали КП — Новосибирск в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

После потасовки оба мужчины: и охранник, и покупатель, обратились в медицинское учреждение с побоями.

— Правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье — кража. По нанесению телесных повреждений проводится проверка, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU