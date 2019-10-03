2019-10-03T12:35:34+03:00
Общество

Джентльменский набор: мужчина воровал из магазинов кофе и коньяк

Сибиряку дали 6 месяцев в колонии строгого режима
Анна ПАШАГИНА
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Мужчина 7 раз похищал товары из магазинов.Мужчина 7 раз похищал товары из магазинов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Центральном районном суде города Новосибирска вынесли приговор мужчине, который похищал из магазинов кофе и коньяк. Сибиряку удалось это сделать 7 раз.

— Реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное мелкое хищение чужого имущества, мужчина выбрал момент, и убедившись, что за ним никто не наблюдает, путем свободного доступа со стеллажа в торговом зале магазина похитил 3 банки кофе, — сообщается в приговоре.

Выносил краденое сибиряк легко — просто убирал под куртку и уверенной походкой шел мимо касс. За время преступления он похитил 9 банок кофе и 3 бутылки дорогого коньяка.

Когда любителя кофе с коньяком задержали, выяснилось — мужчина ранее был судим, только по другой статье. На этот раз мужчину приговорили к 6 месяцам заключения в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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