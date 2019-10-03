«Заходим, а там воды по колено»: новосибирцы жалуются на постоянно затопленный подвал в доме

СЕГОДНЯ 09:27 2019-10-03T09:27:33+03:00

Из-за того, что воду не откачивают, а она испаряется сама, в подвале уже случались и пожары — горела проводка

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Жительница дома по улице Каунасская, 1/1 в Заельцовском районе Новосибирска рассказала о затоплениях подвала, которые случаются довольно часто. При этом управляющая компания и «Тепловые сети», которые обслуживают дом, бездействуют.

— У нас в подвале пятиэтажного дома происходит систематическое затопление. Зимой по пояс подвал также затапливало, никто воду не откачивал, и сейчас откачивать отказываются. При этом и УК дома и «Тепловые сети» не берут на себя ответственность за это. Вчера, когда снова затопило, всю ночь лился кипяток в подвале, осушения никакого не производилось. На улице, рядом с домом тоже все разрыто, и неизвестно, сколько мы будем без отопления, — рассказала КП — Новосибирск председатель дома Ирина Кузьмина.

По ее словам, управляющая компания сделала фейковую герметизацию, которая должна была задержать воду при прорывах тепловых сетей.

— Но это как мертвому припарки. По итогу никто ничего не задерживает и нас снова затопило. Из УК пришли вчера подключать отопление, зашли в подвал, а там вода по колено. Я обращалась в разные инстанции, и в ГЖИ, которые ответили, что не имеют право повлиять на «Тепловые сети», — сетует сибирячка.

Она добавила, что рядом с их домом в соседстве стоит заброшенный, деревянный двухэтажный, расселенный с 2007 года, дом. А рядом школа №100 на улице Северная, 1. Школьники там лазят, наркоманы сидят.

— В прокуратуру писала, чтобы снесли этот дом, но на все только отписки. Якобы сейчас этот дом на балансе у зоопарка, его передала администрация района, и сейчас ищут инвестора для этого дома. Но никаких инвесторов они не найдут, дом 12 лет стоит, уже разрушенный до основания, превратился в сплошную мусорку, весь завален. И между этим и нашим домом был раньше проезд и проход — муниципальная дорога. А сейчас ее загородили забором. Теперь там не проехать, не пройти, а школьники и через забор все равно лазят. Придомовой территории возле нашего дома как таковой нет, как и у заброшенного дома рядом. Районная администрация отвечает, что на снос дома денег нет, а страдаем мы — пять домов, с узкой дорогой, где только одна машина может проехать. Вот вызывали пожарных, когда у нас проводка горела после очередного испарения воды после затопления, так машина пожарная не могла проехать к нам, — поделилась Ирина.

Жильцы дома надеются, что ситуация с их домом хоть как то исправится и их подвал перестанет затапливать, а люди не будут продолжать мерзнуть без тепла и электричества.

Новосибирцы жалуются на постоянно затопленный подвал в доме.

ИСТОЧНИК KP.RU