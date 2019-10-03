Хромает на левую ногу: грабитель в медицинской маске и дождевике напал на офис микрозаймов

СЕГОДНЯ 08:08 2019-10-03T08:13:59+03:00

Налетчик хромает на одну ногу. Стоп-кадр с видео: МВД по Новосибирской области.

Налетчик, угрожая ножом, унес из офиса 24 тысяч рублей [видео]

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Ограбление произошло 30 сентября в 18:30 в Октябрьском районе Новосибирска.

— В офисе микрофинансовой организации на улице Бориса Богаткова, неизвестный мужчина в медицинской маске и дождевике, угрожая ножом, забрал у работника фирмы 24 тысячи рублей, после чего скрылся, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Приметы подозреваемого: славянская внешность, на вид 50 лет, рост около 170 сантиметров, голубые глаза. На нем был дождевик, черная куртка и спортивные штаны с белой полоской.

— Из особых примет: мужчина хромает на левую ногу, — отметили в ведомстве.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о мужчине с видео, либо обстоятельствах совершения преступления, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-17-51, 232-17-69.

Конфиденциальность гарантирована.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/735546" frameborder="0"></iframe> Грабитель в дождевике и маске ограбил офис микрозаймов.

ИСТОЧНИК KP.RU