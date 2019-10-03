Хромает на левую ногу: грабитель в медицинской маске и дождевике напал на офис микрозаймов
Ограбление произошло 30 сентября в 18:30 в Октябрьском районе Новосибирска.
— В офисе микрофинансовой организации на улице Бориса Богаткова, неизвестный мужчина в медицинской маске и дождевике, угрожая ножом, забрал у работника фирмы 24 тысячи рублей, после чего скрылся, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Приметы подозреваемого: славянская внешность, на вид 50 лет, рост около 170 сантиметров, голубые глаза. На нем был дождевик, черная куртка и спортивные штаны с белой полоской.
— Из особых примет: мужчина хромает на левую ногу, — отметили в ведомстве.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о мужчине с видео, либо обстоятельствах совершения преступления, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-17-51, 232-17-69.
Конфиденциальность гарантирована.
Грабитель в дождевике и маске ограбил офис микрозаймов.
ИСТОЧНИК KP.RU