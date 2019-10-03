«Когда приспичит, а деваться некуда»: соцсети обсуждают конфуз в примерочной магазина

СЕГОДНЯ 06:19 2019-10-03T06:19:27+03:00

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Покупатели в примерочной одного из спортивных магазинов наткнулись в примерочной на неприятную находку. Фото, на котором неизвестный не дотерпел до туалета, многих рассмешило. Хотя нашлись и те, кто теперь сочувствует уборщице, которой придется это убирать.

— В «Спортмастере», хоть бы салфетки влажные для людей положили, — поделился фото в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте» подписчик.

Пользователи соцсетей на увиденное отреагировали бурно и теперь обсуждают произошедшее в комментариях:

— Даже и не знаю, и смешно, в то же время и сочувствую тому, кто убирать будет.

— И все потому, что там нет туалета. Меня даже беременную не пустили в служебный.

— Да бывает же, приспичит. А деваться не куда.

— Ну не знаю. Было дело, приспичило, так побежал искать туалет и нашел. Даже если бы не нашел, постарался бы кустики найти, но не так же. А вот туалеты обязаны быть для посетителей в общественном месте свободного доступа.

— Ну, с кем не бывает, — сочувствует один из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU