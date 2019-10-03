В зоопарке родился редкий козленок с чубчиком

СЕГОДНЯ 05:28 2019-10-03T05:30:15+03:00

Этих животных нет больше ни в одном зоопарке России

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У китайских горалов в новосибирском зоопарке случилось пополнение в семействе.

— Китайские горалы содержатся в нашем зоопарке с 2018 года, и сейчас у них родился первенец. Самец и самка горала приехали к нам из других стран и вот они впервые стали родителями. А вообще, из-за неконтролируемой охоты горал стал исчезающим видом и его природная популяция сильно сократилась. Заповедники и зоопарки ведут работу по сохранению горалов, — рассказали в новосибирском зоопарке.

Пол малыша уже определили — это девочка.

— Детеныши горалов, также, как и других копытных, вскоре после рождения бойко следуют за мамой. В укрытии не прячутся. Поэтому мы уже в первый день могли малыша осмотреть. Она — уменьшенная копия своих родителей. Серый шустрый козленок. Самка сама ее кормит и вообще отлично справляется с материнскими обязанностями, — отметил заведующий сектором копытных Александр Филиппов.

Также в зоопарке теперь есть корова. Она помогает выкармливать малышей, которых в силу разных причин матери отказались кормить. При этом в сентябре у нее самой родился теленок. Молока хватает и ему, и другим детенышам.

У детеныша на голове красуется забавный чубчик. Фото: В. Габов.

ИСТОЧНИК KP.RU