«Киска» на поводке: в Новосибирске мужчина в халате выгуливал леопарда

СЕГОДНЯ 04:47 2019-10-03T05:00:28+03:00

Такую картину наблюдали новосибирцы рядом с «Сибирским Моллом»

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В среду, 2 октября в Октябрьском районе Новосибирска возле торгового центра мужчина в халате выгуливал леопарда на поводке.

— Вот так спокойно гуляют на улице Фрунзе, — поделился приславший фото КП-Новосибирск новосибирец Степан Шувалов.

Хищник спокойно гулял среди припаркованных машин. Фото: Степан Шувалов.

Мужчина в халате, по всей видимости, работник цирка, спокойно прогуливался с хищником вдоль машин, припаркованных возле торгового центра, разговаривая при этом по телефону.

Напомним, что рядом с «Сибирским Моллом» расположился скандальный цирк-шапито «Золотой дракон», который должен был стоять возле торгового центра «Мега». Однако из-за критики зоозащитников цирку пришлось съехал с парковки «Меги», но представления в Новосибирске все-таки не отменили. Свои шатры артисты разбили возле другого торгового центра — «Сибирского Молла».

Рядом с "Моллом" расположился цирк-шапито. Фото: Степан Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU