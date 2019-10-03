«Киска» на поводке: в Новосибирске мужчина в халате выгуливал леопарда
В среду, 2 октября в Октябрьском районе Новосибирска возле торгового центра мужчина в халате выгуливал леопарда на поводке.
— Вот так спокойно гуляют на улице Фрунзе, — поделился приславший фото КП-Новосибирск новосибирец Степан Шувалов.
Хищник спокойно гулял среди припаркованных машин. Фото: Степан Шувалов.
Мужчина в халате, по всей видимости, работник цирка, спокойно прогуливался с хищником вдоль машин, припаркованных возле торгового центра, разговаривая при этом по телефону.
Напомним, что рядом с «Сибирским Моллом» расположился скандальный цирк-шапито «Золотой дракон», который должен был стоять возле торгового центра «Мега». Однако из-за критики зоозащитников цирку пришлось съехал с парковки «Меги», но представления в Новосибирске все-таки не отменили. Свои шатры артисты разбили возле другого торгового центра — «Сибирского Молла».
Рядом с "Моллом" расположился цирк-шапито. Фото: Степан Шувалов.
ИСТОЧНИК KP.RU