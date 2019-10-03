2019-10-03T03:52:48+03:00
Общество

Ушел из дома и пропал: под Новосибирском ищут мужчину в зимних сапогах

О местонахождении сибиряка ничего не неизвестно уже третий день
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина ушел из дачного сообщества и пропал. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск".Мужчина ушел из дачного сообщества и пропал. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск".
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут 63-летнего Анатолия Анатольевича Финогенова, который пропал в СНТ Наука в селе Новолуговое Новосибирской области, рядом с железнодорожной станцией Издревая. Днем 1 октября он ушел из дома и не вернулся.

— Приметы: рост пропавшего 172 сантиметров, телосложение полное, глаза карие, волосы черные, с проседью. Предположительно был одет в серую куртку, голубые джинсы, клетчатую рубашку и зимние сапоги.

В среду вечером, 2 октября волонтеры отправились в ближайший лес на поиски пропавшего новосибирца.

Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться Анатолий Анатольевич, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

О его местонахождении ничего не известно с 1 октября. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск"

О его местонахождении ничего не известно с 1 октября. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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