2019-10-03T03:22:18+03:00
Происшествия

На месте работала «скорая»: в Бердске маршрутка протаранила кроссовер

По предварительной информации, в аварии пострадал пассажир иномарки
Надежда ЯРКОВА
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На месте аварии работали врачи "скорой помощи". Фото: "Инцидент. Новосибирск".На месте аварии работали врачи "скорой помощи". Фото: "Инцидент. Новосибирск".
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Авария произошла вечером в среду, 2 октября в городе Бердск под Новосибирском. Там столкнулись кроссовер и маршрутка.

ДТП на улице Боровой, микроавтобус врезался в заднюю часть кроссовера. На место прибыли врачи «скорой помощи». Похоже, что задели пешехода, женщину, — поделился подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

По предварительной информации, маршрутка ехала без пассажиров. В аварии пострадал пассажир легкового автомобиля. Информация о пострадавшем пешеходе сейчас уточняется. На месте работали сотрудники ГИБДД.

Маршрутка протаранила кроссовер. Фото: "Инцидент. Новосибирск".

Маршрутка протаранила кроссовер. Фото: "Инцидент. Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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