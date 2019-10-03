На месте работала «скорая»: в Бердске маршрутка протаранила кроссовер

СЕГОДНЯ 03:20 2019-10-03T03:22:18+03:00

По предварительной информации, в аварии пострадал пассажир иномарки

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Авария произошла вечером в среду, 2 октября в городе Бердск под Новосибирском. Там столкнулись кроссовер и маршрутка.

— ДТП на улице Боровой, микроавтобус врезался в заднюю часть кроссовера. На место прибыли врачи «скорой помощи». Похоже, что задели пешехода, женщину, — поделился подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

По предварительной информации, маршрутка ехала без пассажиров. В аварии пострадал пассажир легкового автомобиля. Информация о пострадавшем пешеходе сейчас уточняется. На месте работали сотрудники ГИБДД.

Маршрутка протаранила кроссовер. Фото: "Инцидент. Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU