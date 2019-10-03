На месте работала «скорая»: в Бердске маршрутка протаранила кроссовер
Авария произошла вечером в среду, 2 октября в городе Бердск под Новосибирском. Там столкнулись кроссовер и маршрутка.
— ДТП на улице Боровой, микроавтобус врезался в заднюю часть кроссовера. На место прибыли врачи «скорой помощи». Похоже, что задели пешехода, женщину, — поделился подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
По предварительной информации, маршрутка ехала без пассажиров. В аварии пострадал пассажир легкового автомобиля. Информация о пострадавшем пешеходе сейчас уточняется. На месте работали сотрудники ГИБДД.
Маршрутка протаранила кроссовер. Фото: "Инцидент. Новосибирск".
ИСТОЧНИК KP.RU