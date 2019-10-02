2019-10-02T20:38:41+03:00
Общество

Енота, которого испугались жители ОбьГЭСа, забрала к себе семья из Кемерово

Зверька назвали Шифу - в честь героя мультфильма «Кунг-фу панда»
Алена КУЛЕШОВА
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Енот, которого испугались жители ОбьГЭСа, обрел новый дом. Фото: предоставлено хозяевами енотаЕнот, которого испугались жители ОбьГЭСа, обрел новый дом. Фото: предоставлено хозяевами енота
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Енот, которого испугались жители ОбьГЭСа, обрел новый дом. Необычный для сибирских будней инцидент произошел несколько дней назад. Тогда жители микрорайона заметили около 80-й школы енота и вызвали аварийно-спасательную службу. Спасатели забрали животное, которое провело на улице несколько дней.

Случившуюся ситуацию активно обсуждали в соцсетях. Там же неравнодушные сибиряки стали искать еноту новый дом. Вскоре на объявление откликнулась семья из Кемерово.

— У нас уже есть дома один енот, так что муж предложил взять для нашей девочки друга, чтобы ей не было скучно, — рассказала корреспонденту издания «Навигатор» Екатерина, новая хозяйка. — Вот мы и решили забрать этого брошенного мальчика из Новосибирска. Он оказался у нас грязным, запущенным и напуганным. А назвать мы его решили Шифу — как персонажа из мультфильма «Кунг-фу панда».

Пока Шифу живет на даче, в специальном вольере. Новая хозяйка стала кормить енота вкусняшками и он даже дал ей себя погладить. Женщина уверяет, что он оказался совсем не агрессивным, каким он показался жителям ОбьГЭС, а просто напуганным и дезориентированным: еще бы, ведь домашнему зверьку пришлось провести на улице достаточно много времени.

Пока енот привыкает к своему новому дому. Его вольер двухярусный, на первом этаже затянут сеткой. Поэтому Шифу с легкостью может выходить и греться на солнышке. В ближайшее время, хозяева планируют приручить его к рукам, искупать и отвезти к ветеринару. Ну а потом уже можно будет и познакомиться с подружкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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