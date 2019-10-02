«Скрутил меня и сломал нос»: охранник «Ашана» избил сибиряка

СЕГОДНЯ 19:38 2019-10-02T19:40:11+03:00

Сибиряк утверждает, что охранник из "Ашана" избил его за отказ пройти на досмотр. Фото: "АСТ-54"

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Вечером 2 октября в торговом центре «МЕГА» в Новосибирске произошла потасовка между охранником гипермаркета «Ашан» и посетителем магазина. Сибиряк отказался пройти с сотрудником службы безопасности в специальную комнату для проверки на кражу: он уверял, что у него нет с собой неоплаченного товара. После этого, по словам мужчины, охранник скрутил его и сломал ему нос.

— Сегодня в 18:30 я выходил через кассовую зону магазина «Ашан», при мне не было неоплаченного товара. Меня задержали и попросили проследовать в комнату охраны для досмотра. Я ответил, что не имею никакого товара при себе и ничего не приобретал. Отказался пройти с охраной, — пишет пострадавший покупатель в паблике «Инцидент Новосибирск». — После чего ко мне была применена физическая сила. С высоты всего роста меня бросили на пол лицом вниз и скрутили. Сейчас я в областной больнице города Новосибирска со сломанным носом, разбитой бровью, вывихнутыми руками и сотрясением. Скажите, это нормально?

По словам сибиряка, приехавшие на место произошедшего сотрудники Росгвардии приняли сторону охранника и обвинили его самого в случившемся.

— Сотрудник Росгвардии вступился, почему-то, за охранника, — пишет мужчина. — Но, в итоге, все убедились что у меня нет ничего похищенного и отпустили со «Скорой помощью».

Сибиряк утверждает, что охранник из "Ашана" избил его за отказ пройти в комнату для досмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU