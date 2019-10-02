Уехал на квадроцикле: в Новосибирске ищут пропавшего 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 17:23 2019-10-02T17:23:56+03:00

О местоположении мальчика ничего не известно с 29 сентября

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Поисковой отряд «Маяк» просит помощи в поисках пропавшего 14-летнего подростка. Александр Левин уехал на квадроцикле из дома по улице Победы, в Заельцовском районе Новосибирска 29 сентября около 5 утра. С этого момента его местоположение остается неизвестным.

— Приметы: рост 173 сантиметра, среднее телосложение, темно-русые волосы, короткая стрижка, серо-зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Маяк». — На момент своего исчезновения мальчик был одет в темно-синюю куртку, камуфляжные штаны. На ногах у пропавшего были черные резиновые сапоги.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится подросток или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-951-393-0911 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU