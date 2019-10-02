Сбежал из дома? Пропавшего в Новосибирске 12-летнего мальчика нашел полицейский

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-02T16:30:17+03:00

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Пропавшего 1 октября в Новосибирске 12-летнего подростка нашли живым. Мальчика удалось найти на одной из улиц города.

— Мальчика обнаружил сотрудник уголовного розыска в Ленинском районе города Новосибирска, — рассказали КП-Нововсибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Подростка доставили в отделение полиции, откуда его уже забрали родители. Теперь с мальчиком будут работать сотрудники ПДН, выясняя причину его побега из дома.

Напомним, пропавшего подростка пропавшего подростка искали сотрудники полиции, а также волонтеры и простые добровольцы. Поиски мальчика длились больше суток. На официальной странице в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт», волонтеры выражают благодарность всем, кто помогал найти ребенка.

— Мальчик найден живым. Большое спасибо всем за репосты и распространение информации по сети, а также выезд на автономные задачи по поиску, — написали поисковики в посте о прекращении поисков подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU