Сбежал из дома? Пропавшего в Новосибирске 12-летнего мальчика нашел полицейский
Пропавшего 1 октября в Новосибирске 12-летнего подростка нашли живым. Мальчика удалось найти на одной из улиц города.
— Мальчика обнаружил сотрудник уголовного розыска в Ленинском районе города Новосибирска, — рассказали КП-Нововсибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Подростка доставили в отделение полиции, откуда его уже забрали родители. Теперь с мальчиком будут работать сотрудники ПДН, выясняя причину его побега из дома.
Напомним, пропавшего подростка пропавшего подростка искали сотрудники полиции, а также волонтеры и простые добровольцы. Поиски мальчика длились больше суток. На официальной странице в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт», волонтеры выражают благодарность всем, кто помогал найти ребенка.
— Мальчик найден живым. Большое спасибо всем за репосты и распространение информации по сети, а также выезд на автономные задачи по поиску, — написали поисковики в посте о прекращении поисков подростка.
ИСТОЧНИК KP.RU