2019-10-02T15:39:32+03:00
Происшествия

Вспыхнул утеплитель: в Новосибирске загорелось здание, где находится «Магнит»

Пожарным уже удалось ликвидировать открытое горение
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске загорелся чердак здания, в котором находится магазин "Магнит". Фото: "АСТ-54"В Новосибирске загорелся чердак здания, в котором находится магазин "Магнит". Фото: "АСТ-54"
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Вечером 2 октября в Новосибирске на улице Техническая загорелось здание, в котором находится супермаркет «Магнит». Очевидцы события утверждают, что на чердаке постройки было сильное задымление.

— Здесь покупателей уже эвакуировали, на место приехали пожарные, уже тушат, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54».

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что на данный момент пожарным уже удалось ликвидировать открытое горение.

— На место происшествия пожарные прибыли спустя 4 минуты после поступления вызова. Спустя 14 минут удалось ликвидировать открытый огонь, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по НСО. — Горел утеплитель и решетка крыши на площади 12 квадратных метров. На первом этаже здания действительно находиться супермаркет «Магнит», а на втором и третьем этажа постройки на данный момент идет ремонт.

На данный момент установить причину пожара пока не удалось, этим займутся позже дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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