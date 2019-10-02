Вспыхнул утеплитель: в Новосибирске загорелось здание, где находится «Магнит»

СЕГОДНЯ 15:39 2019-10-02T15:39:32+03:00

В Новосибирске загорелся чердак здания, в котором находится магазин "Магнит". Фото: "АСТ-54"

Изменить размер текста: A A

Вечером 2 октября в Новосибирске на улице Техническая загорелось здание, в котором находится супермаркет «Магнит». Очевидцы события утверждают, что на чердаке постройки было сильное задымление.

— Здесь покупателей уже эвакуировали, на место приехали пожарные, уже тушат, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54».

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что на данный момент пожарным уже удалось ликвидировать открытое горение.

— На место происшествия пожарные прибыли спустя 4 минуты после поступления вызова. Спустя 14 минут удалось ликвидировать открытый огонь, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по НСО. — Горел утеплитель и решетка крыши на площади 12 квадратных метров. На первом этаже здания действительно находиться супермаркет «Магнит», а на втором и третьем этажа постройки на данный момент идет ремонт.

На данный момент установить причину пожара пока не удалось, этим займутся позже дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU